Uma colisão entre duas motas provocou três feridos, ao início da noite deste sábado, em Valadares, Vila Nova de Gaia.

O alerta para o acidente, na avenida Infante de Sagres, junto ao Centro de Reabilitação do Norte, foi dado às 20h39. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Valadares e transportadas, com ferimentos leves, para o Hospital Santos Silva.