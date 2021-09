Uma colisão envolvendo três carros, na Avenida Conde Dom Henrique, em Braga, feriu ligeiramente os condutores dos veículos. O alerta foi dado às 18h53 e o acidente aconteceu numa zona muito movimentada, tendo um dos veículos galgado o passeio, mas não atingiu nenhum transeunte.



As duas corporações dos bombeiros de Braga foram chamados ao local para socorrer as vítimas que forma transportadas ao hospital. A PSP investiga as causas da colisão.