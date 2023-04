Três pessoas ficaram feridas na sequência de uma rixa com arma branca, este sábado, na cidade de Bragança. Dois homens, de 19 e 48 anos, ficaram em estado grave com ferimentos na zona do abdómen e do dorso. A terceira vítima é uma mulher de 44 anos que ficou com golpes nas mãos.O alerta foi dado por volta das 19h15. O agressor foi detido pela PSP e até ao momento não são conhecidos os motivos do desacato.