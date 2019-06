Três fogos suspeitos registados durante a noite em Portimão

Esta semana foram registados três fogos rurais durante a madrugada em zonas de risco do interior do concelho de Portimão. Os incêndios só não atingiram grandes dimensões devido à pronta intervenção dos bombeiros.apurou que a GNR está atenta à situação, tendo em conta que os fogos eclodiram à noite, o que motiva suspeitas.O primeiro fogo aconteceu na madrugada de domingo, pelas 03h39, numa área de mato, na zona do Vidigal Novo, freguesia da Mexilhoeira Grande.No dia seguinte, quase à mesma hora, eclodiu outro incêndio na zona do Rasmalho, que começou junto à estrada. Para combater cada um destes incêndios foram mobilizadas mais de duas dezenas de operacionais, dos bombeiros e GNR.Na madrugada seguinte os bombeiros tiveram de fazer face a um novo incêndio, desta feita no Poio, também na freguesia da Mexilhoeira Grande. O fogo deflagrou em contentores de lixo que estão na berma de uma estrada, junto a uma zona de mato."Foi devido à pronta intervenção dos bombeiros que foi possível extinguir rapidamente estes incêndios", explica aoRichard Marques, comandante dos Bombeiros de Portimão, adiantando que se trata de áreas com "potencial para o desenvolvimento" de fogos rurais.Além deste facto, a hora a que os incêndios deflagraram, quando a generalidade da população está a dormir, poderia ter motivado "um alerta tardio", o que complicaria a tarefa dos bombeiros.