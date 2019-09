Três tripulantes franceses foram este sábado resgatados de um veleiro que ficou à deriva em frente ao Hotel Miragem, em Cascais, arriscando encalhar nas rochas.Segundo explicou aoo comandante Pereira da Terra, da Capitania de Cascais, o alerta foi dado pela 01h00. A embarcação ficou ‘à garra’ (deriva) após ter perdido âncora devido à ação do mar.Polícia Marítima e Estação Salva-Vidas de Cascais impediram que o veleiro com três tripulantes colidisse com rochas.