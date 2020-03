Três guardas agredidos em protesto na cadeia da PJ do Porto

Um chefe e dois guardas da cadeia da PJ do Porto foram este domingo agredidos por reclusos, quando tentavam defender outro preso.Ao saberem que não iam ter visitas devido ao plano de contingência do coronavírus, os presos não quiseram almoçar.O único que discordou sofreu tentativas de agressão, e ao defendê-lo, um chefe foi pontapeado, um guarda levou com uma cadeira, e outro foi agredido. Foram ao hospital.Os Serviços Prisionais confirmam "uma altercação entre presos", dizendo que "um guarda teve de ir ao hospital".