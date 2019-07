Três helicópteros aguardam inspeção para poderem combater incêndios

a

. A autorização da ANAC foi dada depois de a Heliportugal, que é quem vai operar os Kamov, ter enviado os restantes documentos que estavam em falta.

As aeronaves, adquiridas pelo Governo, estavam em manutenção há mais de um ano.

Há três helicópteros ligeiros Ecureuil B3 há espera de uma inspeção que permita colocar os aparelhos a voar e, consequentemente, a participar nos combates aos incêndios que atingem Portugal. Segundo a empresa que ganhou o concurso para operar os meios, a Heliportugal, a inspeção deve ter lugar ainda esta semana.Ao Público, Nuno Faria explicou que a Agência Nacional de Aviação Civil tem os processos atrasados e que o diretor de segurança operacional naquela instituição, engenheiro Vítor Rosa, em dando a pedir "documentos a conta-gotas". "Estamos em crer que se trata de um comportamento do excesso de zelo decorrente daquilo que é uma circunstância individual, por conta de alguém que, assustado com a situação que deu origem à formulação de acusação contra si e contra o presidente da ANAC, teve como resultado esta circunstância de uma longa e estirada validação de documentos que no ano passado demorou uns cinco dias", disse ao mesmo jornal. Vítor Rosa é um dos acusados de um crime de atentado à segurança de transporte por ar, no processo de uma aterragem de emergência na costa de Caparica que matou um homem de 56 anos e uma criança de oito.Além disso, as empresas concorrentes, Babcock e HTA, impugaram o concurso de aluguer destas aeronaves, ganho pela Heliportugal e pela Helibravo. O advogado revelou que já foi iniciado um processo de indeminizações, que pede cerca um total de 800 mil euros às duas empresas.Esta segunda-feira,Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) autorizou que três dos helicópteros pesados Kamov possam voltar a operar no combate aos incêndios