Três histórias de homicidas portugueses que fugiram à polícia

Joaquim Ribeiro, o alegado homicida de Amarante, foi capturado esta quarta-feira de manhã, em Felgueiras. O suspeito de duplo homicídio esteve a monte oito dias (desde terça-feira passada) depois de alegadamente ter matado a tiro a ex-amante, Sónia Leite, e o seu atual companheiro, Joaquim Vaz, em Amarante.

Joaquim Ribeiro, de 48 anos, foi capturado pelas autoridades a sair da casa de uma pessoa das suas relações pessoais. O Correio da Manhã apurou que o suspeito foi encontrado a sair da casa de um tio.

Mas esta não foi a primeira vez que o autor de um crime tentou fugir às autoridades durante um longo período de tempo.





Pedro Dias



Relembre o caso de Pedro Dias, que remonta a 2016. O homicida de Aguiar da Beira, na Guarda, esteve fugido quase um mês. O homem, por sua vez, não foi capturado e decidiu entregar-se às autoridades em Arouca, Aveiro.

Pedro Dias, conhecido com "Piloto", esteve a monte desde o dia 11 de outubro de 2016 até dia 08 de novembro, depois de ter assassinado duas pessoas, entre as quais um militar da GNR, e ferir com gravidade outras duas.



Quando se entregou às autoridades, de acordo com a RTP, o homicida terá dito que o estava a fazer porque "não podia ser fugitivo a vida toda". Pedro Dias disse ainda que estava inocente e que lhe foram emprestando carros para que se conseguisse manter escondido e a monte.





Manuel "Palito"



Também em 2014, Manuel Baltazar, mais conhecido por Manuel "Palito", resistiu 34 dias a monte, após o duplo homicídio da sogra e de uma tia da ex-mulher, a 17 de abril desse ano. Foi um amigo que colaborou com os investigadores da Polícia Judiciária de Vila Real, aos quais indicava os passos dados pelo homem de 59 anos, na altura.

"Palito", na altura com 60 anos, acabou por ser detido no dia 21 de maio de 2014, quando chegava a casa, em Trevões, S. João da Pesqueira. Estava armado, mas não ofereceu resistência.

Capturar Manuel "Palito" foi, à data da ocorrência, uma tarefa complicada. Largas dezenas de militares da GNR, de carro, a pé, a cavalo e com cães, fortemente armados, invadiram aldeias, montes e vales na tentativa de encontrar Manuel Baltazar. Foram, ainda, utilizados meios aéreos, mais especificamente drones, que sobrevoaram os locais onde se julgava que "Palito" estaria. Foi tudo em vão. O homem só foi capturado mais de um mês depois da fuga.