Três homens encapuzados e armados assaltaram na manhã deste domingo uma loja de telemóveis no Centro Comercial Alfredo da Silva, no Barreiro.Os assaltantes entraram na loja, roubaram material, uma quantia de dinheiro e agrediram o lojista.Um transeunte que passava no local apercebeu-se do episódio e acabou também por ser agredido pelos homens que fugiram.Os dois feridos foram transportados e assistidos no hospital do Barreiro.A PSP investiga o caso.