Três homens armados assaltam supermercado e agridem segurança em Famalicão

Três indivíduos armados, vestidos de escuro e encapuzados assaltaram este domingo de manhã funcionários de uma caixa de valores, no supermercado Atlantic Park, em Lagoa, no concelho de Famalicão.Dois dos assaltantes entraram no supermercado e roubaram a caixa de multibanco. Depois, ameaçaram os clientes com uma arma e agrediram um segurança.Os indivíduos fugiram com duas malas de dinheiro, mas a quantia que levaram permanece ainda desconhecida. Num carro com matrícula francesa, os três homens colocaram-se em fuga e ainda não foram localizados.A Polícia Judiciária de Braga está a investigar o caso.