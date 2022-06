Três homens assaltam idosa com arma de fogo para roubar dinheiro, carteira e peças em ouro

Uma idosa, de 82 anos, foi assaltada por três homens encapuzados, esta madrugada de quinta-feira, numa habitação, em Cacia, Aveiro.Os assaltantes usaram uma arma de fogo para ameaçar e obrigar a vítima a revelar onde estavam guardados os bens de valores. O grupo escapou com cerca de trezentos euros em dinheiro, uma carteira com documentos e diversos objetos em ouro.O alerta foi dado, cerca das 05h00, para um assalto à mão armada, numa casa, na estrada nacional 109, em Cacia.A mulher é empresária e dona da empresa Manuel Marques Lda, que comercializa bacalhau, e está localizada no rés do chão da habitação. Os ladrões usaram um armazém abandonado, na lateral da casa, para aceder ao primeiro andar da habitação.O caso, por envolver um assalto à mão armada, passou para a responsabilidade da Polícia Judiciária de Aveiro.