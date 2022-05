Três homens assaltam vivenda e ameaçam moradora com arma

Uma mulher, de 78 anos, foi assaltada, na madrugada de segunda-feira, por três encapuzados, em casa, em S. João de Loure, Albergaria-a-Velha.Os três homens, que entraram na vivenda por uma janela, surpreenderam a mulher quando estava a dormir. Depois de ameaçar a vítima com uma arma branca, deixaram-na amarrada na própria cama. Quando escaparam, com cerca 1500 euros em dinheiro, ouro, joias e um telemóvel, desamarraram a vítima. Para trás deixaram várias divisões completamente remetidas.Tudo aconteceu cerca das 04h00. No entanto, a mulher apenas saiu de casa, para pedir ajuda a uma filha, ao início da manhã.A GNR tomou conta da ocorrência e investiga o paradeiro dos suspeitos.A mulher escapou ileso e não foi necessário receber assistência hospitalar.