Três homens atingidos a tiro em ajuste de contas em Braga

Três homens foram atingidos a tiro, sábado à noite, na praça dos Arsenalistas, no Fujacal, em Braga. O atirador seguia de carro e disparou indiscriminadamente sobre um grupo de pessoas que estava numa zona de lazer. A PJ, que está a investigar, acredita que se tenha tratado de um ajuste de contas, já que o autor dos disparos - que continua em fuga - terá tido um desentendimento, pouco antes, com alguns elementos do grupo. Os moradores do bairro estão assustados com a crescente violência.

O tiroteio aconteceu por voltas das 23h30, junto ao campo de jogos daquela zona residencial. Um grupo de pessoas estava na zona de lazer, a consumir bebidas alcoólicas, quando um carro passou na rua de sentido único, disparando uma rajada de tiros. Foram feitos pelo menos sete disparos. "Ouvi os tiros e cheguei a pensar que fossem foguetes. Abri a janela e já vi um homem no chão, junto à rede do ringue, e muitas pessoas a falarem alto. Depois, chegaram a polícia e os bombeiros", relatou ao Correio da Manhã Manuel Vieira, morador do Fujacal.

Três homens, com idades entre 20 e 40 anos, foram atingidos. Uma das vítimas sofreu ferimentos num braço e na anca, e teve de ser submetida a uma cirurgia de urgência, no Hospital de Braga. Os restantes feridos foram também hospitalizados, mas tiveram alta na mesma madrugada.

A Polícia Judiciária conseguiu recolher invólucros das munições disparadas de uma pistola de calibre 6,35 milímetros.