Três homens foram atingidos a tiro na noite de sábado e madrugada deste domingo, na zona da Grande Lisboa, em casos não relacionados uns com os outros.



As três vítimas foram hospitalizadas, mas ninguém foi detido, até porque as autoridades só tiveram conhecimento dos crimes quando os três baleados deram entrada em hospitais, onde chegaram por meios próprios.









