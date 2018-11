Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três homens condenados a 14 anos de prisão por escravizarem imigrantes ilegais

23 nepaleses trabalhavam na apanha de morangos, em Almeirim.

Quando os inspetores do SEF irromperam pela estufa de morangos, em Paço dos Negros, Almeirim, encontraram 23 nepaleses a trabalhar em situação ilegal.



Percebeu-se então que viviam num armazém ali perto, em condições desumanas. Ainda assim, o patrão obrigava-os a pagar pelo alojamento e pela comida. Este e outros dois homens acabaram condenados a 13 e 14 anos de prisão, em dezembro de 2017, por 23 crimes de tráfico de pessoas. Recorreram, mas a Relação de Évora confirmou agora as penas.



Os nepaleses chegaram a Portugal e foram colocados numa produção agrícola, por intermédio de uma empresa de trabalho temporário. Assinaram um contrato de trabalho redigido em português – mesmo sem saberem ler ou falar a língua de Camões -, em que se lia que iam ganhar 530 euros/mês. No processo burocrático, o patrão exigiu logo que fossem pagos 200 euros para a Segurança Social.



O empregador exigia ainda 60 euros mensais pelo alojamento: dormiam num armazém sem janelas, com dois duches avariados, sem água potável e sem esgotos. Por vezes, era distribuída alguma comida, mas os imigrantes também tinham de pagar 55 euros por mês.



Segundo o acórdão, a jornada de trabalho começava às 06h30 e terminava pelas 15h30. Por vezes folgavam ao domingo. As vítimas disseram que nunca sabiam quanto dinheiro iam receber. No acórdão é dito que os arguidos agiram "sem preocupação pela saúde e dignidade" dos imigrantes.