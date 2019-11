Três homens desaparecidos na zona Norte

Um dos desaparecidos tem 74 anos e foi visto pela última vez às 11h00 de sábado em Gens, Gondomar. A GNR já efetuou buscas na zona envolvente à casa do idoso. As autoridades não colocam de lado a possibilidade de que o homem se possa ter perdido e caído numa das lagoas existentes junto a umas antigas minas ou num rio que passa nas imediações. Esta terça-feira foi mesmo criado um posto de comando da Proteção Civil na rua central de Gens. As operações não tiveram resultados.

Já em Lagares, Felgueiras, Jorge Cunha, de 45 anos, desapareceu, esta segunda-feira, cerca das 20h00. Saiu de casa a pé e sem telefone. O alerta foi dado às autoridades que estão atentas e a difundir fotografias nos concelhos vizinhos.

Também na zona de Nogueira, em Braga, Daniel Martinho, de 30 anos, está desaparecido desde segunda-feira. O jovem, que tem problemas de saúde, e que vive com os pais, saiu para ir ao café em frente a casa e não mais foi visto. A família está preocupada. O caso foi denunciado à PSP.