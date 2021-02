Três homens detidos em Santiago do Cacém por passagem de moeda falsa

A GNR deteve três homens, com idades compreendidas entre os 32 e os 40 anos, por passagem de moeda falsa, na cidade de Santiago do Cacém.

Segundo fonte da GNR, a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia, onde os militares foram informados que "três homens teriam efetuado um pagamento com recurso a notas falsas num estabelecimento comercial da cidade".

Através da informação recolhida acerca das características dos suspeitos, "a patrulha iniciou diligências policiais no sentido de os intercetar, tendo sido abordados e detidos na cidade de Santiago do Cacém".

No decorrer da ação foram apreendidas 97 notas falsas de dez euros, no total de 970 euros e 30 euros em numerário proveniente de transações com notas falsas.

Os três detidos permanecem nas instalações da Guarda até serem presentes esta segunda-feira, ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém, para aplicação de medidas de coação.

A Polícia Judiciária foi chamada e vai investigar a origem das notas falsas.