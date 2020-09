Três homens detidos no Porto por suspeita de tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no Porto três indivíduos suspeitos de pertencerem a uma rede de tráfico de estupefacientes, tendo dois deles ficado em prisão preventiva e o terceiro com o dever de apresentação trissemanal, foi hoje anunciado.

A detenção dos três homens da rede que "abastecia bairros habitacionais do norte e centro do país" ocorreu "na terça-feira", acrescentou à Lusa fonte da PJ.

"A operação, desencadeada na cidade do Porto, culminou na detenção dos três homens e na apreensão de cocaína suficiente para a produção de mais de 7.000 doses, uma arma de fogo e munições, dois automóveis, cerca de 31.500,00 euros em dinheiro e 10 (dez) gramas de haxixe", lê-se na nota de imprensa.

Os suspeitos, "com idades entre os 22 e os 43 anos, dois dos quais com antecedentes criminais por este ilícito, estavam a ser investigados há alguns meses e foram surpreendidos na sequência de uma transação de produto estupefaciente", acrescenta a comunicação.

Informa a PJ que os detidos foram presentes quinta-feira "para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, tendo dois deles ficado em prisão preventiva e um com apresentação trissemanal no posto policial da sua área de residência, para além da proibição de contacto com os demais arguidos".