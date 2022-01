Três homens detidos por atearem fogo a moinho de vento em Albufeira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens suspeitos de serem os autores de um incêndio num moinho de vento em Albufeira, no Algarve, causando prejuízos estimados em mais de 150 mil euros, foi esta sexta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ indicou que os detidos, com idades entre 21 e 22 anos, terão sido os autores de um incêndio ocorrido no dia quatro de novembro de 2021 no moinho de vento que tinha sido recentemente recuperado pela Câmara de Albufeira, no distrito de Faro.

"Este imóvel havia sido recentemente recuperado pelo município de Albufeira, com fins turísticos, a fim de dar a conhecer algumas das características etnográficas algarvias", explicou a polícia.

De acordo com a PJ, "os prejuízos resultantes do incêndio são superiores a 150.000 euros".

Os detidos vão ser presentes à autoridade judiciária para a eventual aplicação de medidas de coação.