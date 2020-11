Três homens detidos por captura ilegal de aves e 63 pintassilgos resgatados em Matosinhos

A GNR anunciou esta quarta-feira a detenção de três homens, em Matosinhos, distrito do Porto, por captura ilegal de aves, resgatou 63 pintassilgos e apreendeu diverso material relacionado com esta atividade criminosa.

Em comunicado, a GNR refere que o Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Matosinhos, deteve os três suspeitos, com idades entre os 58 e os 68 anos, pelo crime de danos contra a natureza, "no seguimento de várias denúncias" dando conta "de que vários indivíduos se dedicavam à captura ilegal de aves".

Os militares da GNR "realizaram várias diligências que culminaram na detenção em flagrante delito dos suspeitos, enquanto aguardavam a aproximação dos animais", usando para o efeito "cinco chamarizes emissores de sons semelhantes ao das aves, alimentados a bateria, recorrendo a armadilhas, como redes e alçapões, para os capturar".

Durante a operação a GNR apreendeu cinco chamarizes a bateria, 17 jaulas, 16 grampos, quatro alçapões, duas redes e quatro sacos porta-redes e três rolos de fio de 'nylon'.

"Foram ainda resgatados 63 pintassilgos, 'Carduelis carduelis', entretanto encaminhados para o Parque Biológico de Gaia. Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Matosinhos", acrescenta o comunicado da GNR.