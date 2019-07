Três homens detidos por suspeita de crime de roubo agravado no concelho de Cascais

Três homens suspeitos do crime de roubo agravado, sequestro e burla informática e nas telecomunicações, que atuavam no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), foi esta quarta-feira anunciado.Em comunicado, a PJ avançou que a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo identificou e deteve o grupo de assaltantes, todos homens, com 18, 32 e 39 anos.A investigação das autoridades apurou que os detidos abordaram, em janeiro passado, dois jovens que conversavam dentro de uma viatura estacionada na via pública, na zona do Estoril, obrigando-os a entregar os seus bens.Depois, obrigaram os jovens a deslocarem-se a uma caixa multibanco onde levantaram dinheiro, sendo que, nesta altura, uma das vitimas conseguiu fugir e alertar as autoridades, enquanto os suspeitos fugiram.Segundo as autoridades, os detidos vão ser agora presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual será aplicada a medida de coação.De acordo com a PJ, as autoridades vão continuar com as diligências de forma a apurar o eventual envolvimento dos detidos em outros crimes semelhantes.