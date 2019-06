Três homens detidos por tráfico de droga em Lisboa

A PSP deteve três homens no bairro lisboeta de Marvila por suspeita de tráfico de droga, apreendendo haxixe, várias armas e 20.000 euros em dinheiro.Em comunicado, o Comando Metropolitano da polícia afirma que a operação de quinta-feira foi o corolário de várias semanas de investigação, cumprindo-se sete mandados de busca e detenção.A polícia apreendeu 1.100 doses de "produto suspeito" de ser haxixe, 384 gramas de "produto indeterminado", uma arma de fogo com munições, 13 armas brancas e ainda telemóveis.Para a PSP, o resultado vai refletir-se no regresso da "normalidade e segurança nas imediações do bairro, junto das escolas e dos vários estabelecimentos comerciais ali existentes".Os três detidos foram ouvidos em tribunal e ficaram com termo de identidade e residência.