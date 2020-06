Três homens entram ilegalmente em Portugal após tentativa de atropelamento de GNR e SEF na fronteira de Chaves

Vila Verde de Paiva, em Chaves, na madrugada de sábado, confirmou o SEF ao CM.





militares da GNR e os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) que se encontravam no local, desrespeitado as ordens de paragem das autoridades.As autoridades francesas emitiram a 4 de junho um comunicado enviado à polícia espanhola que dava conta da fuga de três cidadãos sinalizados por homicídio com arma de fogo e outros crimes.As autoridades portuguesas também receberam essa informação mas ainda não existem provas de que os suspeitos sinalizados em França sejam os mesmos que passaram a fronteira de Portugal sem autorização este sábado.