Três homens feridos em rixa junto a bar em Beja

Uma pessoa ficou em estado grave.

13:24

Três homens ficaram esta madrugada feridos, um deles com gravidade, na sequência de uma rixa ocorrida junto a um bar na cidade de Beja, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da PSP.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que um ferido em estado grave e dois feridos ligeiros foram transportados para o hospital de Beja, na sequência de agressões na via pública, tendo o alerta sido dado às 04h08.



Segundo fonte da polícia, a rixa envolveu cerca de 20 homens, tendo um dos três feridos sido agredido com uma arma branca.



A polícia, de acordo com a mesma fonte, necessitou de usar gás pimenta para terminar com a situação de confrontos, mas não fez qualquer detenção.



Participaram nas operações de socorro, segundo o CDOS, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Beja, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), além da PSP.