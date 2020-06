Três homens ficam feridos em colisão frontal em Ermesinde

Três homens ficaram feridos, um em estado grave, esta manhã de quarta-feira , numa colisão frontal entre dois carros, na rua Elias Garcia, em Ermesinde, Valongo.



O alerta para o acidente foi dado às 6h58. No socorro às vitimas estiveram os Bombeiros de Ermesinde. Os feridos foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto.





As causas do sinistro estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e está a investigar.