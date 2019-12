Três homens foram identificados por furtos em Santiago do Cacém

A Guarda Nacional Republicana de Santiago do Cacém, identificou ontem, dia 2 de dezembro, três homens, com 30 anos, por furtos em estabelecimentos comerciais, nas localidades de Vila Nova de Santo André e Santiago do Cacém.

Segundo fonte da GNR, uma patrulha avistou os três homens a "sair de um hipermercado a correr e com um comportamento suspeito, carregando grande sacos, e a entrarem numa viatura que de colocou em fuga".

Os militares iniciaram de imediato a perseguição à viatura dos suspeitos que foi intercetada pouco tempo depois.

No interior dos sacos a GNR encontrou diverso material furtado, com um valor estimado de 1300 euros.

Foram aprendidas, 140 embalagens de café, 74 embalagens de produtos de higiene, 58 embalagens de chocolates, 14 garrafas de whisky e três mochilas.

Esta ação da GNR de Santiago do Cacém decorreu com o reforço do Destacamento de Trânsito de Setúbal e do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Grândola.

Os suspeitos foram identificados, constituídos arguidos e os factos remetidos a tribunal.