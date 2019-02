Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três homens suspeitos de 300 furtos em viaturas em parques de restaurantes

Suspeitos têm 23 anos e terão realizado furtos entre abril de 2018 e fevereiro deste ano, em Vila Nova de Gaia.

17:29

Três homens, com 23 anos, foram identificados por serem suspeitos de 300 furtos no interior de viaturas, essencialmente em parques de estacionamento de restaurantes no período das refeições, em Vila Nova de Gaia.



Os suspeitos terão feito furtos entre abril de 2018 e fevereiro deste ano, praticados ao longo da Estrada Nacional 1.



Foram ainda apreendidos 14 telemóveis, cinco computadores portáteis, quatro tablets, três chaves de viaturas, uma máquina fotográfica, um relógio e um gorro passa-montanhas.



A identificação foi feita pelo Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal de Anadia.