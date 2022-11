Três instrutores dos Comandos alvo de processos disciplinares devido a hospitalização de militares

O Exército instaurou processos disciplinares a três instrutores do 138.º curso de Comandos – onde dois instruendos sofreram paragens respiratórias e um deles teve de receber um transplante de fígado – por "indícios de infração disciplinar, por eventual violação dos deveres de obediência, zelo e responsabilidade", foi anunciado esta quarta-feira.



No entanto, o processo de averiguações concluiu que o apoio médico foi o adequado e oportuno e "resulta a convicção que os fatores que levaram aos acontecimentos ocorridos tiveram origem no cansaço acumulado pelos formandos, agravado pela falta de preparação física". O incidente ocorreu logo ao terceiro dia do curso.

Já a Inspeção Técnica Extraordinária, também realizada pelo Exército, concluiu ser necessário "analisar e rever alguns dos normativos" do curso de Comandos. Nesse sentido, o Chefe do Exército, general Nunes da Fonseca, "determinou a constituição de um Grupo de Trabalho, com a incumbência de propor uma revisão do Referencial do Curso de Comandos, de modo a que a formação adote um carácter mais evolutivo, com uma fase preparatória e adaptativa, uma atualização de normativos e procedimentos, e uma definição das ações de controlo médico, físico e psicológico a executar, antes, durante e após a frequência do Curso de Comandos, necessárias para garantir a continuada aptidão dos formandos para responder às solicitações do curso".

O Exército adianta ainda que o 138.º curso, suspenso desde 10 de setembro, será reiniciado "com brevidade", após a aprovação das propostas do grupo de trabalho. No total, foram hospitalizados seis instruendos, dois deles com gravidade.

O Exército afirma já ter colaborado com o inquérito do Ministério Público fornecendo "toda a documentação inerente ao Processo de Averiguações e Inspeção Técnica Extraordinária".