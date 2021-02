Três jovens apanhados pela PSP após roubarem e agredirem vítima na estação de metro da Pontinha

Três jovens foram detidos esta quarta-feira por assaltarem uma pessoa junto ao mercado da Pontinha com recurso a agressões.Os suspeitos, com idades entre os 16 e os 17 anos, atiraram a vítima para o chão e roubaram-lhe os bens avaliados em cerca de 132 euros, colocando-se em fuga para a estação de Metro.Os agentes da PSP foram alertados para o sucedido e na posse de características dos suspeitos conseguiram localiza-los.Os detidos tinham ainda na sua posse os bens da vítima. Foram colocados em liberdade após serem presente a tribunal e ficaram com a medida de coação de termo de identidade e residência.