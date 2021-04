Três jovens ciclistas atropelados por carro em São Brás de Alportel

Um ferido grave e dois feridos ligeiros foi o resultado de um atropelamento de três jovens ciclistas, entre os 16 e os 18 anos, por um automóvel, enquanto circulavam na EN270 em Bengado, São Brás de Alportel.O acidente aconteceu este sábado à noite. Os jovens foram transportados para o Hospital de Faro, sendo que a situação que inspira mais cuidados é o traumatismo cranioencefálico do jovem de 16 anos, cujos ferimentos foram considerados graves pelos médicos do INEM, que assistiram as vítimas.No local estiveram ainda os bombeiros e a GNR, que investiga o atropelamento.