Três jovens detidos por abusarem de criança de 13 anos em Vila Franca de Xira

A Polícia Judiciária deteve três rapazes entre os 17 e os 23 anos, por suspeitas de abuso sexual de crianças, ofensa à integridade física grave qualificada, ameaça agravada, detenção de arma proibida e crime cometido com arma.O crime terá acontecido a 27 de março, quando os agressores abusaram sexualmente de uma criança de 13 anos e, de seguida, esfaquearam o pai da mesma em Vila Franca de Xira.Os detidos ameaçaram ainda, e de forma repetida, a liberdade e integridade sexual da criança e, também, a vida de ambas as vítimas.Um dos autores tinha já antecedentes criminais por crimes de roubo, furtos em estabelecimentos, tráfico de estupefacientes e ameaça com arma de fogo.Um dos detidos ficou em prisão preventiva, enquanto os outros dois ficaram sujeitos a apresentações policiais: um com periodicidade diária e outro bissemanal, assim como à proibição de contactos com as vítimas.