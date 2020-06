Três jovens detidos por suspeita de assalto à mão armada em posto de combustíveis de Alenquer

A Polícia Judiciária anunciou esta quarta-feira a detenção de três jovens, com idades compreendidas entre os 19 e 24 anos, por suspeita de assalto a posto de combustível à mão armada em Alenquer, no passado dia 13 de junho.Os jovens entraram na bomba e obrigaram a funcionária a entregar o dinheiro da caixa registadora, bem como raspadinhas.As autoridades conseguiram apanhar os jovens suspeitos do crime e apreenderam ainda talões de raspadinhas, bem como a arma utilizada na prática do crime, de calibre de guerra.Os detidos vão ser esta quarta-feira presentes a tribunal para conhecerem as medidas de coação.A PJ está a investigar o eventual envolvimento dos suspeitos noutros crimes semelhantes.