Três jovens em estado grave em colisão aparatosa em Vila Verde

Três jovens ficaram feridos, na noite desta segunda-feira, depois de uma colisão frontal entre um veículo ligeiro e um veículo ligeiro mercadorias, no Pico de Regalados, em Vila Verde.O estado dos jovens, entre os 22 e os 25 anos, inspirava grandes cuidados. As vítimas, todas do sexo masculino, foram transportadas para o Hospital de Braga.Um dos jovens, considerado ferido grave, era o condutor do veículo ligeiro de passageiros, teve de ser desencarcerado. Os outros dois, apesar de serem considerados feridos ligeiros, inspiravam bastante preocupação.O acidente aconteceu pelas 19horas na estrada que liga Vila Verde a Ponte da Barca, em Pico de Regalados.A assistência às vítimas no local foi prestada pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde e Amares e pela VMER do Hospital de Braga.A GNR tomou conta da ocorrência.