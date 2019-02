Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três jovens portugueses morrem carbonizados em violento despiste na Holanda

As vítimas, duas mulheres e um homem com cerca de 20 anos, moravam em Nuland.

Três portugueses morreram num violento despiste seguido de incêndio, na manhã deste domingo, na A59 em Rosmalen, na Holanda, avança o jornal Brabants Dagblad. A informação foi confirmada ao CM por fonte de Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.



Segundo a polícia holandesa, não são conhecidas as causas da saída da estrada que destruiu por completo o Ford Fiesta. Nenhuma outra viatura esteve envolvida no acidente.



A informação sobre a nacionalidade das vítimas não é, contudo, confirmada pelas autoridades policiais que, em comunicado, afirmam estar ainda a realizar testes que permitam revelar com rigor a identidade dos mortos.



Segundo o Brabants Dagblad, as vítimas são duas mulheres e um homem, com cerca de 20 anos, residentes em Nuland.



A estação de rádio e televisão Omroep Brabants revela, por sua vez, que os cidadãos portugueses trabalhavam na transportadora Ceva Logistics, sediada em Eindhoven.



O casal vivia na Holanda há dois anos enquanto a outra vítima estava há um mês naquele país.



A mesma fonte do Governo revelou ao CM que a embaixada portuguesa em Haia está a acompanhar este caso e em contacto com as famílias das vítimas.