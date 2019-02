Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três jovens portugueses mortos em despiste na Holanda identificados por raio-x

Corpos de vítimas ficaram carbonizados em despiste brutal de carro.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

O acidente que vitimou na manhã de domingo três jovens portugueses na Holanda foi de tal forma violento – o Ford Fiesta despistou-se numa autoestrada, embateu contra um poste e acabou por incendiar-se – que as autoridades tiveram de pedir às famílias, residentes na Margem Sul do Tejo, raios-X dentários das vítimas para confirmar as identidades, o que só foi possível quase 48 horas depois do acidente.



André Cardadeiro, a namorada Diana Magalhães e a amiga Inês Marques, todos com pouco mais de 20 anos, tinham deixado Portugal para procurar trabalho e uma vida melhor.



André trabalhou até há dois anos no Jardim Zoológico de Lisboa, onde cuidava de golfinhos. Diana tirou o curso de enfermagem, mas não terá conseguido iniciar a carreira em Portugal. E Inês, que fazia 22 anos no dia em que morreu, era praticante de muay thai e chegou a trabalhar como dançarina para o cantor Fernando Correia Marques.



O casal estava na Holanda há cerca de dois anos e Inês tinha chegado no início deste ano. Atualmente, os três jovens trabalhavam para uma empresa de logística em Eindhoven.



"Assim como alguém fez com que te fizéssemos florir, crescer e tornar-te um Homem, não consigo perceber porque razão não te deram o tempo suficiente e oportunidade de vencer. Sim, vencer, porque tu sempre foste um campeão. Até sempre meu querido filho", publicou o pai de André na rede social Facebook.



Os funerais das vítimas serão realizados em Almada, em data que ainda não está definida.