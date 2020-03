Três juízes desembargadores alvos de processos disciplinares pelo Conselho Superior de Magistratura

Três juízes desembargadores foram alvos de processos disciplinares pelo Conselho Superior de Magistratura esta terça-feira.



Luís Vaz das Neves, Rui Gonçalves e Orlando Nascimento são os juízes desembargadores em questão.



O Conselho Superior de Magistratura considera que há indícios fortes de abuso de poder na distribuição de processos na Relação de Lisboa.



Num comunicado a que o CM teve acesso, o Conselho Superior da Magistratura sublinha ainda que "foi igualmente apurado indícios de violação do dever da exclusividade.



O organismo esclarece que "as averiguações continuarão até ao completo esclarecimento dos procedimentos de distribuição na Relação de Lisboa, nos mandatos dos dois últimos Presidentes, e no período dos últimos três anos, nos demais tribunais superiores, bem como em relação à violação do dever de exclusividade."