Três julgadas por espancar e filmar

Agressão a soco e pontapé foi publicada nas redes sociais.

Por Magali Pinto | 08:36

A agressão brutal, com socos, pontapés e bofetadas, a uma menina de 13 anos, ficou gravada em pelo menos três telemóveis de adolescentes. Aconteceu no dia 15 de fevereiro do ano passado, na Amora, Seixal.



Um ano depois ficou concluída a investigação e o Ministério Público quer que três agressoras, maiores de idade, sejam levadas a julgamento pelos crimes de sequestro agravado, ofensa à integridade física qualificada e roubo. A outras duas agressoras, menores, já tinha sido aplicada a medida cautelar de internamento em centro educativo.



De acordo com a Procuradoria Geral da República "no essencial está indiciado que, no dia 15 de Fevereiro de 2017, junto à Escola Secundária da Amora, as três arguidas, juntamente com duas menores (com idades inferiores a 16 anos) abordaram duas jovens de 16 anos, conduziram-nas para uma rua, impedindo-as de sair desse local, ao mesmo tempo que desferiam socos, pontapés e estaladas numa das ofendidas menores e gravavam todo o sucedido com recurso a um telemóvel, com o objetivo de posteriormente fazer a sua difusão, com a intenção de humilhar e degradar a natureza das ofendidas".



Recorde-se que nos vídeos que foram colocados nas redes sociais vê-se a vítima a levar chapadas, pontapés, murros e joelhadas. A jovem é ainda empurrada contra a parede e atirada ao chão. Um dos vídeos tem áudio onde se ouve uma das três agressoras a gritar à vítima: "Achas que tens força para nos arrebentar?".



A vítima apresentou queixa na PSP.