Três ladrões apanhados em flagrante pela GNR a roubar máquina de tabaco de estabelecimento em Avis

Três homens com idades entre os 17 e os 35 anos foram apanhados em flagrante pela GNR quando tentavam roubar uma máquina de tabaco em Avis.O caso ocorreu no passado sábado, dia 6 de fevereiro, quandos as autoridades receberam uma denúncia de um furto. Ao deslocarem-se ao local, apanharam os ladrões a sair do estabalecimento com a máquina de tabaco.Foram detidos e a GNR fez as devidas deligências. O trio arrombou a porta e uma janela do estabelecimento para poder entrar no espaço.Também a viatura onde se deslocavam os detidos havia sido roubada, tendo sido recuperada pela autoridade e entregue ao seu legítimo proprietário.Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Portalegre.