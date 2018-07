Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três máquinas de jogos ilegais apreendidas em Valongo

Detenção com base numa denúncia de exploração de um casino ilegal, no concelho de Campo.

11:24

Três máquinas de jogos ilegais foram apreendidas esta quarta-feira pelo Comando Territorial do Porto, no concelho de Campo, em Valongo, na sequência de uma operação de fiscalização.



Com base numa denúncia de exploração de um casino ilegal foram ainda apreendidos dois kits de póquer, um tablet de jogo de fortuna ou azar e ainda mais de 166 euros.



A prática destes jogos só é permitida nos casinos existentes em zonsa de jogo permanente ou temporário e em locais autorizados.