Três marroquinos escapam ao SEF no Aeroporto do Porto

Três migrantes marroquinos, que chegaram a Portugal integrados no grupo de 22 que deu à costa algarvia num barco ilegal a 15 de junho, fugiram esta sexta-feira à tarde do Centro de Instalação Temporária (CIT) do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Foram capturados, ao início da noite, nas proximidades.



Os três fugitivos estavam entre os 13 migrantes que ali foram colocados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a aguardar a decisão final sobre o processo de pedido de asilo humanitário que fizeram ao Estado português. Os outros nove membros do grupo original foram alojados no CIT do Aeroporto de Faro, também à espera da resposta ao requerimento.





Ao que oapurou, os migrantes instalados no Aeroporto do Porto chegaram ao centro ainda em junho. E, desde início, alguns elementos começaram a provocar distúrbios, causando danos nas instalações.Fonte oficial do SEF, confrontada pelo, admitiu que esta sexta-feira, pelas 16h00, se verificou a fuga de três dos migrantes. Ao que oapurou, os suspeitos escalaram vários muros, conseguindo aceder ao exterior das instalações. Foram capturados ao início da noite, nas proximidades do aeroporto.