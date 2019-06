Incêndio em Elvas mobiliza quatro meios aéreos e mais de 100 bombeiros

Um incêndio agrícola deflagrou durante a tarde desta quinta-feira no concelho de Elvas, distrito de Portalegre, e o combate às chamas mobilizou mais de 100 operacionais, 27 viaturas e quatro meios aéreos (três aviões e um helicóptero), segundo avança fonte da Proteção Civil.A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre adiantou que o alerta para o incêndio no Monte da Água dos Banhos, na freguesia de São Vicente e Ventosa, foi dado às 15h01, não havendo registo de feridos, nem de casas em perigo.A mesma fonte referiu que o vento registado naquela região dificultou as operações de combate às chamas, que consomem uma área de pasto e de mato.O fogo, que devastou uma área de pasto e mato, foi dado como dominado às 16h39.