Um incêndio está esta quarta-feira a lavrar numa zona de mato e feno na localidade de Manique do Intendente, em Azambuja, distrito de Lisboa.Perto de 150 bombeiros e três meios aéreos empenhados no combate às chamas, segundo o site da Proteção Civil.O alerta foi dado às 16h12.Segundo a fonte do CDOS à Lusa, "o incêndio está a ceder aos meios de combate" e "não há indicação de habitações em risco, é tudo florestal", tratando-se "essencialmente de mato e zona de eucaliptal".