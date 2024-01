Três menores assaltam loja com faca em Albufeira

Três jovens, de 15, 16 e 17 anos, assaltaram uma loja na Rua Alves Correia, em Albufeira, armados com uma faca. Segundo oapurou, o trio tinha preparado o assalto e atuou pelas 20h40 do passado dia 18.O roubo foi captado por câmaras de videovigilância. Na loja, o jovem de 16 anos, que será o líder do grupo, dirigiu-se ao funcionário, de 19, empunhando na mão direita a faca, que apontou ao peito da vítima. "Dinheiro, money", exigiu à vítima, que entregou 130 euros. Além do dinheiro, os jovens roubaram nove garrafas de uísque, doces e o telemóvel da vítima. O valor do roubo ascendeu a cerca de 2500 euros.Os dois mais velhos foram detidos pela GNR. O outro, pela sua idade, foi identificado. Presentes, ontem, a tribunal, confessaram e saíram com apresentações. Não podem frequentar o local do crime nem contactar a vítima.