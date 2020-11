A PSP intercetou, em Vila Franca de Xira, três menores, entre os 16 e os 17 anos, que instantes antes tinham assaltado uma jovem com recurso a ameaças do uso de uma faca. De acordo com a polícia, o crime foi na manhã de terça-feira.



Conseguiram roubar a carteira à vítima. Esta forneceu a descrição dos assaltantes e a direção em que escaparam. Com esses dados, a PSP apanhou-os, apesar de ainda terem tentado fugir. A carteira e a faca foram recuperadas e os suspeitos identificados.

