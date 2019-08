Três menores detidos por roubo com arma de fogo

Três adolescentes, um com 16 e os outros dois com 17 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por terem cometido um roubo com recurso a arma de fogo, em Aveiro.



De acordo com um comunicado da PJ, o crime ocorreu no final do mês de julho. Os três "indivíduos abordaram a vítima pela meia-noite, em local ermo, quando esperava transporte para a sua residência, impossibilitando-a de lhes opor resistência ou de obter socorro, acabando por exercer, ainda, sobre esta, agressões físicas gratuitas", avança o mesmo documento.





Foram emitidos mandados de detenção que culminaram com a detenção dos três menores. Os três detidos "não mantêm ligações fortes ao seio familiar e gozavam de constante mobilidade em relação aos locais de pernoita", avança o comunicado, pelo que só foi possível detê-los após várias diligências.Os três adolescentes detidos vão ser presentes às Autoridades Judiciárias na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial, onde vão ser aplicadas medidas de coação.