Os castigos aplicados às três crianças foram cruéis, traumatizantes e desproporcionados, segundo o Ministério Público de Santarém, que acusa a mãe, de 31 anos, e o companheiro desta por três crimes de violência doméstica, cometidos sobre os filhos.Os menores, atualmente com 6, 11 e 12 anos, eram espancados à bofetada com grande frequência, agredidos no corpo com um cinto e obrigados a ajoelhar-se sobre pedras, com os braços no ar, durante largos minutos.