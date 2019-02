Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três mil futuros alunos visitaram universidade de Faro

Mais de uma centena de atividades receberam muitos jovens do Ensino Secundário.

Por João Mira Godinho | 09:13

Perto de 3 mil pessoas visitaram a Universidade do Algarve (UAlg), no Dia Aberto da instituição, realizado na semana passada. O objetivo da iniciativa, dirigida aos alunos do Ensino Básico, foi apresentar a UAlg aos futuros alunos do Ensino Superior. A maioria dos visitantes é residente no Algarve, mas muitos vieram de outras zonas do País.



Mais de uma centena de atividades foram disponibilizadas, através das várias áreas de estudo da UAlg, "pensadas de forma a desafiar e interpelar os conhecimentos dos jovens, estimulando o seu sentido crítico, a assimilação de novos conceitos, ou a estruturação de matérias já abordadas em sala de aula", explicou a universidade, em comunicado.



Este ano, uma "nova atividade, orientada pelo Gabinete de Psicologia, desenvolvendo, em auditório, uma dinâmica de grupo na área educacional, teve uma grande adesão e aceitação por parte dos alunos", referiu a UAlg.



Em simultâneo decorreram várias atividades desportivas, organizadas pelo Gabinete de Desporto da Associação Académica da universidade.



"Registámos um crescimento em relação ao ano passado [2300 visitantes]", salientou André Botelheiro da UAlg, admitindo a possibilidade de, em 2020, "talvez estender a iniciativa para dois dias".



André Botelheiro destacou ainda "a grande organização que esta atividade exige e a forte mobilização da Academia, sem esquecer o voluntariado dos alunos da UAlg, que muito contribuem para o sucesso do Dia Aberto".



A UAlg tem atualmente cerca de 8 mil alunos, 19% dos quais internacionais, oriundos de mais de 80 países.