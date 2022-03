Três militares condenados por agressão em Vila Real

O Tribunal de Vila Real condenou esta sexta-feira três ex-militares do Exército a dois anos de prisão, com pena suspensa, por um crime de ofensa à integridade física qualificada de que foi vítima um homem. Os arguidos foram ainda condenados ao pagamento de uma indemnização, no valor total de 10 mil euros.









O caso ocorreu na madrugada do dia 29 de junho de 2017 e foi denunciado pelo agredido, agora com 27 anos e que, na altura, foi assistido no Hospital de Vila Real.

Na altura dos factos, os arguidos eram militares no Regimento de Infantaria nº 13, em Vila Real. A juíza deu como provados os factos constantes na acusação, ou seja, que os arguidos, fazendo-se acompanhar de amigos, se encontravam num bar, onde encetaram uma discussão com a vítima.





Já na rua, os três arguidos bateram no homem, desferindo-lhe murros na cara e pontapearam-no quando estava caído no chão.