Três mortos e três feridos em colisão brutal no IP2

Foi um final de dia trágico, esta sexta-feira, no IP2 perto da Vidigueira. Uma colisão entre um carro e uma moto causou a morte a três pessoas – dois homens e uma mulher, com cerca de 40 anos – e ferimentos graves a outra mulher. Duas crianças, de 5 e 9 anos, ficaram com ferimentos ligeiros.O acidente ocorreu às 18h31, ao quilómetro 325 do IP2. Na viatura ligeira seguia um casal e duas crianças. No motociclo viajava outro casal.... < br />