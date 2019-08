Um homem de 29 anos morreu na madrugada deste domingo na sequência do despiste do motociclo que conduzia na EN121, perto de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja.O acidente ocorreu às 05h03, 12 horas depois de outro despiste na EN260, entre Serpa e Beja, ter causado a morte a um casal de idosos.Trata-se de Eugénio Palma, vice-presidente dos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins e da mulher, ambos com 78 anos. Serão sepultados em Beja.